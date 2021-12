Kolleezje wegeret samar mei te wurkjen oan nije gaswinning yn Nijeholtwâlde

It ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat hat de ried frege om in 'Verklaring van geen bedenkingen.' Mei sa'n ferklearring kin der ôfwykt wurde fan it bestimmingsplan. Dat seit no dat de grûn in agraryske bestimming hat en dat gaswinning dus net mooglik is.

Foarstel: ôfwizing

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders stelt foar oan de ried om it fersyk ôf te wizen. Yn 2019 hat de gemeenteried him al útsprutsen tsjin nije gaswinlokaasjes. It kolleezje hopet dêrom dat de ried op 31 jannewaris deselde kar makket as it kolleezje.