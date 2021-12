Ljouwerter (31) stekt man sân kear mei skroevedraaier: eask tweintich moannen sel

De Ljouwerter hat in oare man by in rûzje oant sân kear ta mei in skroevedraaier yn de rêch stutsen. Dêrmei hat er him neffens it IM skuldich makke oan it besykjen ta deaslach.



De fertochte sei dat er oanfallen waard en yn in nekklam naam waard. Ut bylden fan it ynsidint docht dat neffens it IM net bliken. It slachtoffer hie stekwûnen yn de rêch en hy rûn in klaplong op. De man wol 8.000 euro smertejild.

Gjin ûnbekende

It IM wol dat de fertochte behannele wurdt. De man hat in drankprobleem. Hy is gjin ûnbekende fan Justysje: doe't er noch op Bonêre wenne, hat er trije jier sitten foar it besykjen ta moard. Hy soe it eilân ûntflechte wêze om't der in priis op syn holle stie.

De rjochtbank docht op 17 desimber útspraak.