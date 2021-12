Gemeenten meie in part fan de nijbou-keaphuzen tawize oan eigen ynwenners

De nije regeling moat foarkomme dat alle huzen opkocht wurde troch minsken út de Rânestêd. It moat foar starters op de huzemerk makliker wurde om oan in hûs te kommen.

Ek kinne gemeenten gebrûk meitsje fan de saneamde opkeapbeskerming. Dat betsjut dat allinnich minsken dy't echt sels yn it hûs wenjen gean sa'n hûs keapje meie.

Wente fine is in poepetoer

"It is goed dat it Ryksregear dit ynsjoch hat", fynt fraksjefoarsitter Sijbe Knol fan de provinsjale FNP. "Op in soad plakken sjogge je dat it foar jongelju in poepetoer is om in knappe wente te besetten. Wat in pear jier lyn yn de Rânestêd begûn is, sjogge je no ek yn Fryslân. Der wurde prizen bean dêr't je net tsjinop kinne."