Oplossing yn Koudumer kapkwestje: "Maar, zo ga je niet met je inwoners om"

"Wij waren overvallen", seit foarsitter Reint Kuiper fan de Koudumer buertferiening. "Er was niet veel reactietijd. Woensdag kregen we de brief en maandag wilden ze beginnen met kappen." Dat fernuvere de bewenners fan de Wetterbies, Barchjeblom en Swanneblom.

40 beammen fuort

De buert is bliid dat de glêsfezelkabel der komt, mar soe it spitich fine dat dêr sa'n 40 beammen foar fuort moatte. "Deze bomen staan al zo'n 25 jaar in de wijk. Ze kleden de buurt mooi aan. Als je bomen weer zou herplanten, dan zou het lang duren voordat je weer zulke mooie bomen hebt."

Rob Goedhart stjoerde as behearder fan de buert-WhatsApp de brief troch. "Er waren allemaal boze mensen, niemand wilde de bomen weg."

In ynwenner fan de buert mei kennis fan glêsfezeloanlis sei boppedat dat it kappen hielendal net nedich is. "Hij vertelde dat het helemaal niet nodig is om de bomen te laten verdwijnen. Er zal wat in de groenstrook moeten gebeuren, maar er zijn goede technieken om de bomen te omzeilen", seit Kuiper.

Noch krekt op tiid in oplossing

De buertferiening hat fuortendaalks aksje ûndernaam en is mei in oantekene brief nei it gemeentehûs stapt. Sa wiene sy der wis fan dat de gemeente de brief noch op tiid yn ûntfangst nimme koe.

Freedtemoarn giet de telefoan by foarsitter Kuiper: Súdwest-Fryslân oan de line. Kuiper: "Ze gaan een alternatief zoeken voor de bomenkap. De kabel wordt wel aangelegd, maar de bomen worden gespaard. We zijn heel blij."