Goed foarútsjoch foar toerisme: 'Fryslân is werûntdutsen as fakânsjeplak'

Ofrûne simmer wie it ek al drok yn ús provinsje, om't in grut part fan de Nederlanners fanwegen it coronafirus yn eigen lân bleau.

'Herhaalbezoek'

"Men zal ongetwijfeld weer naar het buitenland gaan, aan de andere kant biedt het juist veel kansen voor ons. Fryslân heeft een hoog herhaalbezoek", leit Floriaan Zwart fan VVV Waterland van Friesland út.

"Je ziet dat heel veel mensen die hier in de afgelopen twee jaar zijn geweest onverminderd positief zijn over het op vakantie gaan in onze provincie. En dus ook veelal wanneer ze hun vakantie hebben afgerond alweer boeken voor volgend jaar. Veel mensen hebben Fryslân echt herontdekt als vakantieplek", seit Zwart.

Ferspriede

Dat betsjut dat it yn de simmer nei alle gedachten wer drok wurde sil yn Fryslân, mar benammen op de Waadeilannen en yn Súdwest-Fryslân. Mar leafst 65 persint fan de toeristyske útjeften wurde dêr dien. Dêrom wurdt der besocht dat te fersprieden oer de provinsje.



Neffens Zwart wurde bygelyks no ek de rûten yn Noardeast-Fryslân hieltyd populêrder.