Natuer, bestjoer en boer fynt inoar yn plan foar sâlt wetter yn de Lauwersmar

It idee sa't it der no leit is om yn it noardlike part fan de Lauwersmar op in kontrolearre wize sâlt wetter binnen te litten, bygelyks fia de slûzen.

"Zo krijgt vis de mogelijkheid om naar binnen te trekken en dan krijg je bovenin wat zoutere omstandigheden. Maar aan de zuidkant houd je zoetere omstandigheden, wat het zout naar boven toe drukt", leit Wouter van der Heij fan de Waadferiening út.

Noardlik sâlt, súdlik swiet

Mei in sâltwetterdrompel moat foarkaam wurde dat it wetter by it swiete súdlike part komt. Sâlt wetter is swierder as swiet wetter en bliuwt dêrtroch oan ien kant, sa is it idee.