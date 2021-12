Natuurmonumenten wiis dat 'mammoettanker'-ministearje foarearst keard is

Hoewol't ferskate ynstânsjes en organisaasjes al lang dwaande binne om druk út te oefenjen op it kabinet, wie it beslút fan steatssekretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius foar Natuurmonumenten dochs ûnferwachte. "Want de mammoettanker fan EZK stie der oant no ta rjocht foar", seit Kok.



"De wize wêrop't se ús benaderje en nei ús lústerje is oars as in jier lyn", seit Kok oer it ministearje. "Ik haw it idee dat se no wol lústerje nei de beswieren by alle partijen."



Natuurmonumenten is de behearder fan de natuer op it Waadeilân. It plan foar de kabel troch it eaststik fan it eilân is harren in stikel yn 'e foet. "Dat is in stik oernatuer. Dêr hat de minsk noch nea yngrepen."

Kombinearje mei fargeul

Kok is benammen bliid dat no de eastlike opsje better ûndersocht wurdt, wêrby't de stroomkabels kombinearre wurde mei de fargeul nei de Eemshaven. "Der lizze alternativen. Ik tink dat men hjir spekkeaper mei wêze kin. Want ek by de Westerschelde is in fargeul mei kabels kombinearre."

Dat it kabinet de plannen foar it lizzen fan de kabels ûnder Skiermûntseach troch foarearst yn de iiskast leit, betsjut noch net dat alle soargen by Natuurmonumenten foarby binne. "Wy ferlizze no ús fokus op it plan fan de Eemshaven", seit Kok. Neffens him moat it soarchfâldich barre, om't der nei alle gedachten noch wol mear inisjativen foar wynenerzjy op see oankomme.

Dêrneist kin Dútslân noch in obstakel wêze. "Litte we gewoan dat petear mei de Dútsers oangean. Dútslân heart ek by Europa en it is in Europeeske opjefte om duorsum mei ús enerzjy om te gean. Dus ik nim oan dat we dêr útkomme."