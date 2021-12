De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "De rûzing fan 'e see"

Winkeltsjes oan de kust ferkeapje har opblaasboatsjes of kano's, dy 't oars sa begearich ôflûk fine by strântoeristen, no net langer. Kontrôles by de kust del wurde ynset om minskesmokkelers ôf te skrikken en te kearen. Allegearre om derfoar te soargjen, dat dit drama him net werhelje sil.



Mar it probleem is fansels net de beskikberheid fan in kano. Hoe abjekt ek, ek it feit dat immen as minskesmokkeler jild fertsjinnet oan dizze gefaarlike, yllegale tochten is net de kearn fan it probleem.



De kearn fan it echte probleem is neffens my dat ien sa wanhopich is yn de syktocht nei in better libben dat sels mids novimber wylst stoarm Arwen raast, it grutte grize wetter oerstekke yn in lyts boatsje oantrekliker liket as bliuwe dêr ' tst bist. Dat is eat om lang oer nei te tinken.



Us moaie see is no in smokkelstrjitte wurden. Neffens saakkundigen is migraasje oer lân sa dreech makke, dat men hieltyd faker útwykt nei see. De see as it nije paradys foar yllegale praktiken, fan hannel yn minsken, mei needlottige gefolgen, mar ek fan hannel yn drugs.



It docht bliken, sa kopte it nijs, dat yn dizze tiid dat de fiskerij ûnder drukt stiet en faak ta konflikt liedt, fiskers kwetsberder binne foar de finansjele prikel fan de drugswrâld. No 't de fisk net safolle mear opsmyt, wurdt it opfiskjen fan pakketsjes ferbeane middels dy 't yn de Noardsee dropt wurde hieltyd oantrekliker. Sa ûntstiet in nije tûke fan fiskerij, in nije wize om bôle te fertsjinjen yn de syktocht nei in noflik libben. Sa fynt ek de drugs har wei nei see as ûngewoane fangst.



Oan my is gjin fisker ferlern gien, hoewol 't ik dy iene kear dat ik fiske ha, ek in ûngebrûklike fangst hie. Ik soe in dei mei fiskje foar de wittenskip.



In befreone biolooch naam ús mei by it fêstlizzen fan fisken as waarnimmings yn in ynternasjonale database. De oanwêzige freonen hellen ien foar ien moaie fisken út it wetter, dy 't fotografearre waarden en wer frijlitten waarden.



Doe 't ik de angel omheech helle út it wetter, hie ik neat minder fongen as in seekomkommer. Ik werhelje it noch in kear foar as do it net goed ferstien hast, in seekomkommer. Oant op de dei fan hjoed is it myn iennichste moeting mei in seekomkommer, mar wol ien dy 't droegen hat oan de wittenskip, sille wy mar sizze.



Us moaie see is in plak fan fan alles en noch wat wurden. In smokkelstrjitte, in plak fan fiskerij, fan seekomkommers, in plak fan wanhoop, in begraafplak.



Gelokkich is de see ek in plak fan moaie ferhalen en aventoeren dy't goed ôfrinne. Dizze wike wie de start fan in nij ûndersyk nei enerzjy op see, bygelyks. Neffens TNO kin ús Noardsee yn 2050 in sinne-enerzjy-paradys wurde, dy 't de helte fan Nederlân fan enerzjy foarsjen kin. Bisteleafhawwers koene lêze hoe't in âlde Grinzer boarre per ûngelok per skip in reis fan meardere dagen nei Seelân makke, mar der wiet en wol ophelle waard troch syn baaske.



En dochs, sels as ik sokke kânsrike en sels fleurige ferhalen lês dy't op see spylje, tink ik no alle kearen wer oan dy minsken dy 't sa graach in oar libben woene, dat sy har libben op see joegen.



Dêr bin ik fan 'e wike efkes stil fan, by de rûzing fan 'e see."