Thialf-direkteur Winters: "Positief over verlenging van die ene miljoen euro"

Dizze wike waard dúdlik dat in mearderheid yn de Twadde Keamer Thialf wol stypje wol. Tongersdeitejûn waard der mei steatssekretaris Blokhuis oer debattearre. Hy sjocht der minder yn om yn ien kear ien miljoen euro oer te meitsjen, mar in mearderheid yn de Keamer set it foarstel troch. Der wurdt nije wike tiisdei oer stimd.

"Het wordt breed gesteund. Dat is mooi om te zien. Het nationaal icoon Thialf wordt breed erkend", seit Winters.

Struktureel

"Een miljoen is wat we gemiddeld nodig hebben om dingen te vervangen als ze kapot zijn", seit de direkteur. "Dat is natuurlijk elke keer het gevaar en zeker omdat de eerste 5 jaar de exploitatie altijd in de problemen kwam. Dan ga je als eerste bezuinigen op onderhoud en vervanging van onderdelen."

De ienmalige ynvestearring fan in miljoen is lykwols net in oplossing foar it strukturele probleem, erkent Winters. "Er is een meerderheid voor een motie om te kijken of we het structureel kunnen oplossen. Dat stemt ons wel positief op verlenging van die ene miljoen."