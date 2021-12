Lanlik 21.612 besmettingen | 'Faksin foar bern mei heger medysk risiko'

Bern fan 5 oant en mei 11 jier mei in heger risiko om slim siik te wurden nei in corona-ynfeksje soenen in útnûging krije moatte foar in faksinaasje tsjin it firus. Dat seit de Gezondheidsraad yn in advys oan it ministearje fan Folkssûnens.

It giet om bern dy't ûnder behanneling fan in bernedokter binne, omdat se bygelyks in groanyske longoandwaning, in oanberne hertôfwiking of it downsyndroom ha. It giet om sa'n 40.000 bern.