Fryske coronabesmettingen nimme wat ôf | Lanlik oerstjerte yn novimber

It tal positive coronatests dat de ôfrûne wike yn Fryslân fêststeld is, is wat lytser wurden. Ferline wike waarden noch mear as seistûzen coronabesmettingen teld, no leit it tal dêr ûnder. It eksakte oantal registrearre coronabesmettingen wie de ôfrûne wike 5.958.

Ofrûne wike binne der yn Fryslân yn trochsneed alle dagen 851 besmettingen by kaam. Ferline wike wie dat trochsneed 899, noch in wike earder 633.