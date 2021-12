Reedrydster en skeeleraarster Moniek Klijnstra hâldt op

Klijnstra is mearfâldich kampioen op de skeelers: yn augustus waard sy foar de tredde kear wrâldkampioen op de hûndert meter. Earder stie sy as langebaanrydster op de redens.



Klijnstra hopet har nei eigen sizzen earst te rjochtsjen op har maatskiplike karriêre, en wol ek har entûsjasme foar de sport dielen bliuwe. Dat sil se fan 1 jannewaris ôf dwaan as regisseur sport(stimulearring) by de gemeente Hearrenfean.