Harm Visser tredde by earste wedstriid yn striid om 'pylkepak'

By de froulju einige de wedstriid ek yn in massasprint. Elisa Dul wie dêryn de rapste. It sulver wie foar Paulien Verhaar fan Team Frysk en Maaike Verweij waard tredde.

De lieders fan it klassemint ride yn in 'pylkepak'. Dy binne op freed dus foar Hoolwerf en Dul. Yn totaal bestiet de Trachitol Trophy út fjouwer wedstriden. Snein is de lêste.

De Trachitol Trophy gie yn 2020 fanwegen it coronafirus net troch. Yn 2019 skreau Marijke Groenewoud fan Hallum it klassemint by de froulju op har namme.