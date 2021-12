Frijwilligers wurde mei sûkeladeletters oerhelle op It Hearrenfean

Nei't Linda binnen in kertierke al tsien letters kwyt is, rint sy in frou tsjin it liif dy't op har bern wachtet út skoalle wei. De frou nimt laitsjend de letter oan. "Ik sta er eigenlijk niet zo bij stil, maar het blijkt dus dat ik eigenlijk best veel vrijwilligerswerk doe. Ik help op de turnclub van mijn dochter bij het klaarzetten van alle toestellen. Eigenlijk ben ik best wel trots dat ik wat meer doe dan ik verwacht had."

Foar de mienskip

"Dit binne dus de reaksjes dy't wy wolle," seit Linda. "It sit him net yn grutte dingen. In lyts dinkje foar de mienskip dwaan is al moai. Op dizze wize binne we rap troch de letters hinne."