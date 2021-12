Blydskip oer útstel stroomkabel ûnder Skier, mar 'pistool ligt nog op tafel'

"We zijn ontiegelijk blij", seit Frank Petersen fan de Waadferiening. "Met veel actievoerders en bewoners van het eiland, boeren, mensen uit de politiek in Den Haag en in Fryslân. Die hebben allemaal gewoon zo duidelijk gemaakt dat dat een waanzinnig idee is en dat dat niet moest gebeuren. De minister noemt dat natuurlijk een heroverweging, maar eigenlijk betekent dat: ik had het gewoon niet goed, het moet anders. En daar zijn wij heel blij mee."

Petersen hie it beslút fan it ministearje net ferwachte. "Alle berichten van zowel de minister, als het ministerie en Tennet waren: er is maar één mogelijkheid en dat is dwars door Schier. En nu lezen we dat het heel anders kan en dat ze dat heel erg graag willen onderzoeken."