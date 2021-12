Orizjinele opname mei sjongende mem Piter Wilkens dûkt op yn Omropargyf

De muzikant wie twa wiken lyn ek te gast om te praten oer de Fryske top 100 en fertelde doe oer it nûmer It âlde jier, dat hy tippe foar de list. Hy sei doe dat hy it nûmer noch graach ris in kear hearre wolle soe.

Nei in fersyk by it argyf en nei speurwurk fan in oantal meiwurkers binne de orizjinele tapes mei de âlde opnamen weromfûn.

Aldjiersspecial

It nûmer It âlde jier stiet op in tape út 1966. Op dy tape stiet in âldjiersspecial mei ûnder oare ferbinende teksten fan Johan van der Zee (Van Gewest tot Gewest), Joop Verbeke, Rients Gratama, Tetman de Vries en dus ek de mem fan Piter Wilkens, Ymie bij de Ley.