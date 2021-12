Geert Mak oer 25 jier nei 'Hoe God verdween uit Jorwerd': yngripende feroaringen

"Er zijn meer boeren gestopt, Jorwert is bij Leeuwarden gekomen en je schrijft het nu met een T", sa fettet Mak de lêste 25 jier gear. "De verenigingen zijn allemaal nog in stand. Het is nog een behoorlijk hechte gemeenschap."

Yngripende feroarings

Dochs is it net allegearre sa moai as doe, fynt Mak. "De boerenstand neemt in gewicht af. Omdat Fryslân altijd een typische boerenprovincie is geweest is dat ingrijpend voor dit deel van Nederland."

Feroarings wiene der 25 jier lyn ek yn Jorwert. Yn it boek en troch it boek. "Het heeft Jorwert voor heel Nederland op de kaart gezet", fertelt Guus van de Sande fan doarpsbelang.