Plan foar stroomkabel Skiermûntseach giet yn de iiskast

De nije oerwaging komt ek om't no dúdlik wurdt hoefolle elektrisiteit der yn de takomst opwekke wurdt op see. Der komt noch in grut wynpark by yn it meast eastlike part fan de Nederlânske Noardsee. Foar it ministearje is dat in goed momint om it ûndersyk nei de lieding troch Skier stil te lizzen en te sjen oft de kabels út de nije wynparken ek kombinearre wurde kinne.

Eemshaven?

It doel is no om de kabels te kombinearjen en troch te lûken nei de Eemshaven. Dêr moat de enerzjy nei ta brocht wurde om ferdield te wurden. De provinsje Grinslân set dêr bot yn op duorsume enerzjy. Dat moat foar in part de ôfbou fan de gaswinning yn it gebiet opfange. Der is ek in opsje om de stroom yn Den Helder oan lân te bringen. It probleem dêr is dat der op lân gjin goede oansluting is.