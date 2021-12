Kees Boon is seis jier en wennet op it Poptaslot yn Marsum. Dat komt om't syn heit dêr bewarder is. It binne op it stuit spannende tiden, want Sinteklaas komt útfanhúzjen op it slot, dus alles moat ekstra oppoetst wurde. Al mear as 100 jier komt Sinteklaas yn it doarp en dan sliept er yn de âlde bedstee fan it kastiel.