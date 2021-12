30 kilometer yn 'e oere nije noarm yn Ljouwert

Der komt in útsûndering foar de stedsring en foar diken dêr't it fytspaad fan skieden is.

In wichtige reden foar GrienLinks-riedslid Evert Stellingwerf foar it plan wie om de ferkearsfeilichheid yn de stêd te fergrutsjen. It doel is om yn 2050 gjin ferkearsslachtoffers mear te ha yn de stêd. It ferleegjen fan de maksimale snelheid draacht dêroan by.

Better foar sûnens

Boppedat soarget in legere snelheid fan it autoferkear ek foar minder útstjit fan CO2, fynstoffen en lûd. Dat is better foar de leefberheid en de sûnens.

CDA-wethâlder Abel Reitsma neamt it in 'prachtige timing'. Woansdei waard bekend dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de maksimumsnelheid yn de beboude kom ferleegje wolle fan 50 nei 30 kilometer yn 'e oere. "Het is mooi dat Leeuwarden in dit rijtje aansluit", seit Reitsma.