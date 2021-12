Grutskalige nijbou foar sikehûs MCL yn Ljouwert

De kosten fan de nijbou lizze tusken de 100 en 120 miljoen euro. Alles moat yn 2025 klear wêze. Nei dizze nijbou sil it MCL noch mear bouwe, sadat der úteinlik yn 2035 in folslein nij sikehûs stean moat.

De ferbouwing begjint yn 2023. Yn de earste faze fan de ferbouwing leit de fokus op de operaasjekeamers en de intensive care. Letter komme de kliniken, polykliniken en stypjende ôfdielingen.

Net alles tagelyk

Net alle gebouwen wurde tagelyk ferboud. Dat jout it sikehûs de mooglikheid om de kommende jierren ynspylje te kinnen op de ûntwikkelingen yn de Fryske soarch. "Zo zal een deel van de behandelingen vaker buiten het ziekenhuis gebeuren", seit programmamanager Joost Willems.

"Voor herstel en revalidatie zal intensiever worden samengewerkt met Noorderbreedte of thuiszorg. Dit kan ertoe leiden dat we mogelijk in de toekomst minder ruimte voor de kliniek en de poliklinieken nodig hebben."

Duorsum en enerzjysunich

In belangrike oanlieding foar de bouplannen is ek de enerzjytransysje yn it klimaatakkoart. Bestjoerslid Willem Lenglet seit dat it MCL in grutte maatskiplike ferantwurdlikheid hat yn it leverjen fan de soarch. "We willen dat vooral duurzaam en energiezuinig doen. Daarom gaan we duurzaam bouwen."