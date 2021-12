Soad nije natuer mooglik mei Natuer mei de Mienskip

Grut tal organisaasjes

'Natuer mei de Mienskip' bestiet op dit stuit út in grut tal organisaasjes. Dat binne: LTO-Noord, It Fryske Gea, Steatsboskbehear, Kollektivenberied Fryslân (Agarysk Natuerbehear), Natuurmonumenten, Friese Milieu Federatie, it kollektyf Particuliere Natuurbeheerders, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, het Friesch Grondbezit, Wetterskip Fryslân. Yn de útfiering, is de provinsje der ek by behelle.

Besjen wat boeren sels wolle

De besteande provinsjale oanpak wie, koart sein, dat de provinsje grûn kocht fan in boer en dy grûn ynrjochte foar de natuer. Dêrnei kaam it meastentiids yn behear by in natuerorganisaasje. De ynstek fan Natuer mei de Mienskip is dat earst yn oerlis besjoen wurdt wat de boeren yn de streek eins sels wolle.

"Ook nee kunnen zeggen"

As de boeren sels ek oan natuerbehear dwaan wolle, hoecht folle minder grûn kocht te wurden. Dan kin it bliuwe by bygelyks in oare ynrjochting en behear. Der is ek romte foar ferbettering fan de lânboustruktuer.

It grutte ferskil is dat de boer gewoan eigener en brûker fan syn grûn bliuwt. Foar stikken fan syn grûn jilde natuerkwaliteits-easken, mei de fergoeding dy't dêrby heart. De boeren moatte hjirby ek holpen wurde as it giet om de bedriuwsfiering. It is allegearre op frijwillige basis.

"Boeren moeten ook nee kunnen zeggen", seit Thijs Harmsen fan it Netwerk Right to Challenge dy't de proef evaluearre hat. Fierders moat de bredere omjouwing ek de romte krije om in miening te hawwen oer de natuerplannen yn in streek.