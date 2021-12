Drokke neimiddei by sportskoalle: "Mensen nemen iets eerder vrij"

Ouwendijk baalt fan de beheinde iepeningstiden. Foar guon beroepsgroppen is it net mooglik om oerdeis te sporten, lykas dosinten, sjauffeurs en soarchmeiwurkers. "Die mensen krijgen eigenlijk geen kans om nog naar de sportschool te komen na werktijd. En dat vind ik heel erg jammer."

Mear ôfsizzingen

Se fernimt dat mear minsken it lidmaatskip by de sportskoalle opsizze. "We merken een stijging qua afzeggingen. Vooral onder jongeren. Eigenlijk vanaf het moment dat de QR-code kwam. Over het algemeen zijn het met name de ouderen die hun lidmaatschap opzeggen. Zij vinden het vanwege corona spannend om naar de sportschool te komen."

Se fynt dat sportskoallen just langer iepen moatte, om sa de befolking sûn te hâlden. "Sporten is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid. Juist nu, tijdens een pandemie, is het belangrijk dat gezondheid op nummer 1 staat. En de sportschool is natuurlijk de beste plek om daar aan te werken", zegt Ouwendijk.

Ouwendijk is der op himsels wiis mei dat sa'n soad minsken de sportskoalle net ferlitten ha, mar it smyt ek soargen op. "Er is ook nog veel angst, dus sommige mensen zullen die tijdstippen gaan mijden. Met als gevolg dat se soms helemaal niet meer komen."