Orange the World freget omtinken foar geweld tsjin froulju: it ferhaal fan Coco

Se kin der no krêftich oer fertelle. Oer hoe't it wie om langere tiid yn in relaasje mei geweld te sitten. Doe wie it oars. Se waard mei de dei ûnwisser. En it begûn allegear sa moai. Sy wie 17 en die modellewurk. Hy wie wat âlder en dat fûn se wol spannend. Thús wie it net altyd like maklik en dus woe Coco hiel graach dat er har leaf fûn.

Geweld

Hy brûkte geweld. Drige mei it útdrukken fan sigarettepeuken yn har gesicht. Kear op kear sei er sorry en sei er ferbettering ta. Smeekte er har om der net oer te praten. Coco woe hiel graach dat it better gie, dat it tusken harren wol wurkje koe. En dus bleau se by him. Der wie ek emosjoneel geweld. Se begûn te twiveljen oan wat wier wie en wat net.

Coco fertelt oer hoe't se manipulearre waard: