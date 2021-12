Eaststellingwerf siket frijwilligers foar roekeferhuzing

Om't de fûgels skite en soargje foar in protte lûdsoerlêst, wurde de roeken fuorthelle. Dat bart troch harren nêsten fan it plak te heljen en se te ferjeien mei laserpinnen.

Mayte Leinenga, adviseur duorsumheid by de gemeente Eaststellingwerf, leit út dat de roeken elk jier wer nei harren eigen nêst ta wolle. "Die ruiken ze, vandaar dat we de nesten op de goede plekken zetten, en we ze ook weer gaan verjagen op plekken waar ze nu overlast geven. Daarmee maak je het minder aantrekkelijk voor ze om weer terug te komen."

Frijwilligers

"We zijn vorig jaar begonnen en op die plekken zie je de roeken eigenlijk niet meer", seit Leinenga. Dêr wolle se no mei fierder gean: it giet om in plan fan fjouwer jier. "Je kan het niet helemaal sturen, dus het is wel zaak dat we verdergaan."