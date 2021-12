Advys oan regear: jou takomstperspektyf oan duorsum buorkjen

It rapport wurdt tongerdei oanbean oan demisjonêr minister Carola Schouten fan Lânbou. De Rli siket yn it rapport in antwurd op de fraach hoe't boeren omskeakelje kinne nei in duorsumer lânbou mei mear omtinken foar it miljeu en bioferskaat, sûnder dat harren takomst yn gefaar komt.

Wikselfallich belied

Foar de oanbefellings hat de Rli ûnder oare in soad praat mei de boeren sels. "Boeren worden af en toe verrast met het beleid", seit Krijn Poppe, de foarsitter fan de kommisje dy't it rapport opsteld hat. "In het verleden hebben we dat gezien bij de fosfaatrechten, nu met ammoniak. Boeren ervaren dat als zeer wisselvallig."

Trije betingsten

Dêrom moat de polityk net allinnich noarmen foar no fêststelle, mar ek foar de takomst. "Dan weten boeren waar ze in 2030 of 2040 aan toe zijn, dan kunnen ze daar rekening mee houden."

Om as boer ûndernimme te kinnen, moat oan trije betingsten foldien wurde: dúdlikheid oer de easken dy't oan boerebedriuwen steld wurde, frijheid om te bepalen hoe't boeren oan dey easken foldwaan kinne en in goed systeem foar kontrôle en hanthavening.

Sertifikaten

Dat lêste is en bliuwt in ferantwurdlikheid fan de oerheid. Om foar te kommen dat it tal kontrôles oprint en de administrative rompslomp te folle wurdt foar boeren, jout de Rli as foarstel om in systeem fan sertifisearring yn te fieren. "Mensen in Den Haag of Brussel bedenken nu hoe men moet boeren. Maar daarbij doen ze geen beroep op de creativiteit of innovatie van onze boeren. Dat is wel nodig om te verduurzamen."

In nije ynstânsje moat sertifikaten jaan oan boeren dy't oan de noarmen foldogge. "Als boeren nog ver weg zijn van de normen in 2030, kun je ze waarschuwen. En je kunt ze belonen als ze vooroplopen", seit Poppe.