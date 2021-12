Ungelokken troch glêdens op A31 by Frjentsjer

It giet om it stik fan Harns nei Frjentsjer ta. De dyk wie in skoftke ticht. Ferskate auto's steane stil boppe-op it fiadukt by Frjentsjer.

Ferkear dat út de rjochting fan Harns nei Ljouwert ta rydt, hat te krijen mei fertraging.

Waarman Piet Paulusma seit dat der mear hagel komme kin yn de rin fan de moarn.