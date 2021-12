Gemeenten en provinsje wurkje gear tsjin gaswinning: "Den Haag is noch net sa fier"

De wethâlder hat der ek problemen mei dat it krekt it ministearje fan Ekonomyske Saken is dat beslute moat oer tastimming. "Dat is itselde ministearje dat it jild fan de winning krijt. Dêr sit in dûbeld belang. Dan is de objektiviteit yn it geding."

Mynbouwet oanpasse

Soks moat dus oars, as it oan Willemsma leit. En ek dêryn stiet se net allinnich. "Mei partners troch hiel Nederlân dy't by lytse gasfjilden sitte, fine wy dat der sjoen wurde moat nei de mynbouwet. Foar gaswinplannen moat nei fan alles sjoen wurde, mar it draachflak en de ympakt hoege net metten te wurden."