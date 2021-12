Nederlân donkerread op coronakaart | Boosterprik foar minsken berne yn 1941

Hiel Nederlân kleuret wer donkerread op de wyklikse coronakaart fan it ECDC. Dat is de Europeeske sûnenstsjinst. Tongersdei komt it ECDC foar de sechstichste kear mei de coronakaart, wêrop't te sjen is hoe't it giet mei de besmettingen en de sikehûsopnamen yn alle regio's.

Alle tolve Nederlânske provinsjes steane dus op donkerread: dat is de heechste warskôgingskleur. It is de tredde wike op rige dat dat it gefal is. Nederlân is dêrmei ien fan de grutste brânkearnen fan it firus yn Europa.