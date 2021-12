Kabinet makket gjin útsûndering foar amateursport op jûntiid

Der komt gjin útsûndering foar de amateursport wat de jûnslockdown oanbelanget. In part fan de Twadde Keamer wol dat graach, mar neffens demisjonêr premier Rutte moat it pakket maatregels sa't dat no jildt net oanpast wurde.

De partijen D66, CDA, SP, DENK, GroenLinks en JA21 fregen har ôf hoe effektyf oft de maatregel is dat bygelyks sportskoallen en sportparken nei 17.00 oere ticht moatte. "Wat is het effect van het eerder sluiten van winkels? Wat zou het effect zijn als je langer mag sporten?", sei GroenLinks-Keamerlid Westerveld. "We nemen verregaande besluiten en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of ze werken."

Se sjogge ek neidielen yn it feit dat in protte minsken - bern en folwoeksenen - no thús sitte en net of minder bewege.

Mar Rutte fynt dat it net oars kin: "Een uitzondering betekent weer extra bewegingen van grote groepen mensen. Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten."