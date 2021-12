95 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Apotekers wolle helpe mei boosterprik

Ut ûndersyk fan it RIVM docht bliken dat minsken earder in test dogge as de coronaselstesten fergees en ienfâldich te ferkrijen binne. De testen kinne dan "bijdragen aan het eerder opsporen van het virus en eventueel ook aan het beperken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen", sa seit it RIVM.

Der diene 3200 minsken mei oan it ûndersyk fan it RIVM. 42,2 % fan harren tinkt dat se by klachten fuortendaliks op de earste dei in test dwaan sille as se in selstest yn hûs ha. As se die net ha, sil mar 20,5 % in test dwaan, sa docht bliken út it ûndersyk.

Mylde klachten

As minsken thús in selstest dogge, sille se wol wat minder faak in PCR-test by de GGD dwaan. De selstest is net sa betrouber as de PCR-test. Mar as der mear testen dien wurde, sille besmettingen earder fûn wurde, seit it RIVM. Dêrom feroaret dizze freed it testadvys. Wa't mylde klachten hat, kin kieze tusken in selstest en in test by de GGD.