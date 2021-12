Ta de bûse foar kofje: benammen yn supermerk en restaurant

De gruthannel hat in brief útdien nei alle klanten dat se troch ferskate oarsaken de priis omheech dwaan moatte. It sit him net allinnich yn de djoerdere kofjebeane. "Ik baal van de onvoorspelbaarheid van de markt. Wij hebben nu te maken met verpakkingsmaterialen die niet meer leverbaar zijn. Die worden gemaakt van papier. Dat is schaars omdat al het hout door Amerika en China wordt geclaimd. Europa heeft achter het net gevist", seit de kofjehanneler.

Transportkosten 1000% omheech

Dêr't de ferpakkingskosten mei 67% omheech gienen, is it transport fan de beane hielendal in tûkelteam. De transportkosten sa't dy troch Brandsma Koffie Bolsward berekkene binne, gienen mei 1000% omheech. Dat wurdt feroarsake troch in tekoart oan konteners en skippen yn Azië.

Net op himsels

De hegere prizen foar 'in bakje' stean net op harren sels. In soad brûkte produkten wurde djoerder. De ynflaasje gie yn novimber mei 5,6 persint omheech yn fergelyk mei novimber ferline jier, meldt it CBS. Dat is it heechste nivo yn dizze iuw. It betsjut dat ús jild minder wurdich is en dat produkten dy'tst keapje wolst 5,6 djoerder binne as deselde perioade in jier lyn.