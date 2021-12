Twadde Keamer wol Thialf stypje mei miljoen euro

In mearderheid fan VVD, CDA, D66, CU, SP en PvdA wol ek dat it kabinet mei in konkreet plan fan oanpak komt, om de strukturele problemen fan it stadion oan te pakken. It giet al jierren finansjeel net goed mei Thialf. Der is ûnder mear jild nedich foar ûnderhâld en oanskaf fan nije apparatuer.

Yn oktober stjoerden Nederlânske topreedriders noch in brânbrief oan de Twadde Kamer en de ynformateurs. Se pleiten dêryn foar in oerheidsbydrage fan 20 miljoen foar Thialf. De provinsje, de gemeente Hearrenfean, it reedrydbûn KNSB en sportkoepel NOC*NSF sprongen dizze maaitiid ek al yn 'e bres foar Thialf. Se makken doe bekend dat se mei-elkoar it iisstadion alle jierren mei 1,4 miljoen euro helpe sille.