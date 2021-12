Dakleas nei camperûngelok; Niels en Elbrich krije soad jild en stipe

Al jierren is it har dream om minimalistysk te libjen. Nei in reis fan fiif wiken yn Sweden doarden se it oan en setten alles yn gong.

Stipe

No wenje se tydlik by in freon. "En we sykje in oar bus dy't we ombouwe kinne, sadat we fierder kinne mei ús plan." Fia in crowdfundingsaksje hoopje se jild op te heljen. Nei in dei binne al goed 160 donaasjes dien en is al mear as 3.600 euro ophelle.

"It is echt bizar hoefolle minsken ús helpe wolle, net inkeld mei jild mar se biede ek sliepplak oan of dat se helpe wolle mei wurk oan in nije bus. It is moai om te sjen dat se dogge, sels al kenne se my net."