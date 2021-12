Wrâld Aids Dei; yn 40 jier soad berikt, mar sykte hat noch wol in stigma

Fries om utens Martine van der Meulen wurket al 15 jier foar it Aidsfonds en set har yn om hiv en aids de wrâld út te helpen. Yn de fjirtich jier is in soad berikt. Der binne foarljochtingsprogramma's en goede medyske behannelingen.

Deafûnis

"Eartiids wie der in soad eangst en ûnwittendheid. Hiv wie doe in deafûnis mei in ferskriklik syktebyld. No is der mear bekend en der is in soad foarljochting en goede medisinen. Aids is de wrâld noch net út, der binne 36 miljoen minsken mei hiv yn de wrâld, in fjirde dêrfan hat gjin tagong ta dizze medisinen."

As kommunikaasje-adviseur wol se minsken ynformearje en freegje om stipe. "Ik besykje ek projekten yn it bûtenlân en praat dêr mei minsken." Neffens har is benammen de ûngelikens in probleem. "It makket echt út wêr't je wenje as je de sykte krije."