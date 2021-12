Soargen by ferieningen Noardeast-Fryslân oer kolleezjeplannen âld papier

It kolleezje wol it opheljen fan âld papier lyklûke. Yn it eardere Kollumerlân hawwe húshâldingen al in lytse kontener foar âld papier. It foarstel fan it kolleezje soe dêrnjonken goedkeaper wêze kinne as it hjoeddeistige systeem. It nije belied moat ek soargje foar de ein oan de rjochtsûngelikensens, om't mar in lyts part fan de ferieningen âld papier ophellet yn 'e gemeente.

Stenekes wol de gemeenteriedsleden lykwols oproppe nochris goed nei te tinken oer it kolleezjefoarstel. "Gooi niet iets weg wat goed werkt en aanwijsbare voordelen heeft voor de gemeenschap, steun uw verenigingen."