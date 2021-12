Raad van State wiist beswier tsjin gaswinnen by Blesdike-East ôf

De útspraak is in grutte tebeksetter foar de tsjinstanners. "Maar het lag wel in de lijn der verwachting", seit Jeannette van der Velde fan DrOVF. "Tot nu toe is geen enkel bewonersprotest gehonoreerd en dat is ook ons grote punt dat we als bewoners niet worden gehoord. Er is geen mogelijkheid bij de Raad van State voor burgers om gelijk te krijgen. Het is een soort ganzenbord, van ga terug naar af."

Druk sette

Se gean wol troch mei de protesten. "We blijven druk zetten, om een tegengeluid tegen de macht te laten horen." Neffens har is ek de fersnipeling in probleem. "De risico's worden constant weggeredeneerd, het is klein en heeft niet met elkaar te maken. In deze regio is een aardbeving geweest bij De Hoeve van 2,8 en er was ook schade. Maar de minister zegt dat het niet met elkaar te maken heeft. En je wordt uit ook tegen elkaar uitgespeeld en weggezet."

Se ropt op om te learen fan eardere lessen. "Onze overheid zegt niet 'better safe than sorry' tegen de bewoners. Wat we nodig hebben, zijn politici die op lokaal, provinciaal en nationaal niveau een vuist maken en zeggen dat gaswinning op land tegenhouden, zolang we niet weten wat de risico's zijn." Der moat yn it foar nei risiko's sjoen wurde en net achternei sizze dat it net sa moatten hie.