De toan fan Froukje Sijtsma: "Libje sûnder geheimen"

Dat wie har grutste eangst: ôfwiisd wurde. Ik regele dêrom alles sa't sy it woe. We namen it interview op yn de studio en har namme soe net neamd wurde. Yn de tv-útstjoering kaam se net-werkenber yn byld en har stim waard omfoarme.

Dizze frou hie yn har libben twa seksuele leafdesrelaasjes hân. Har twadde relaasje wie mei in man mei hiv, mar dat wist sy doe noch net, en hysels miskien ek wol net. Doe't se nei dy relaasje allegear fage klachten krige, die har húsarts in bloedtest. Hy fertelde har dat se op it rantsje ôf aids hie.

Aids is in oandwaning dêr't it ôfwarsysteem tekoartsjit. As je it hiv-posityf binne en je wjerstân in bepaalde ûndergrins berikt, dan hawwe je aids. Se skrok har wyld, mar lokkich koe se har famylje en neiste freonen yn betrouwen nimme. Op oanrieden fan har húsarts fertelde se lykwols oan oaren dat se in groanyske oandwaning hie. Alle dagen wekker wurde mei in grut geheim en net frij prate kinne, wat liket dat my swier.

Hjoed, op 1 desimber, is it Wrâldaidsdei. In dei om stil te stean by minsken mei hiv en aids, by minsken dy't libje mei in grut geheim. It is dit jier presys 40 jier lyn dat it hiv-firus him wrâldwiid begûn te fersprieden, earst ûnder de homomienskip, mar al rillegau ek ûnder hetero's, drugsferslaafden en sels ûnder krekt berne poppen.

Miljoenen minsken binne yn dizze fjouwer desennia oan it firus ferstoarn, al binne der de lêste jierren goeie medyske behannelingen. Fansels foaral yn westerse lannen. De frou dy't ik yn 2013 interviewde is ûnderwylst ferstoarn. En sadwaande ferdjippe ik my opnij yn hiv. Yn de eangst en de geheimen dêr't sy alle dagen mei libbe, want dêryn wie sy spitigernôch net unyk.

Koartlyn interviewde ik in oare Fryske frou, dy't yn de jierren 80 hiv oprûn troch in bloedtransfúzje. Snein fertelt sy har ferhaal yn radioprogramma Buro de Vries. It fielt foar har as it oan it ljocht bringen fan in geheim. Ek prate ik mei Fries om utens Johan Noorloos, dy't yn 2000 hearde dat er hiv hat. Hy fielde der net foar om syn ferhaal sels op de radio te fertellen, mar hy frege oft ik syn ferhaal oer syn libbensferoaring net fertelle koe.

Johan fielde him 21 jier lyn net iens hiel siik. Hy krige dan ek de skrik fan syn libben doe't er hearde dat er hiv hat: in senario dêr't er er nea rekken mei hâlden hie. Hoe't er it krekt oprûn hat, wit er net, mar it docht der wat him oanbelanget ek net ta. Syn wrâld stoarte yn. En doe't hy hearde dat er noch heechút tsien jier libje soe, gong er op wrâldreis en waard yogadosint.

Allinnich oan trije freonen fertelt er dat er hiv hat, mar it dragen fan sa'n grut geheim begjint nei in tal jierren oan him te fretten. Sels syn âlden witte der net fan. En as Johan yn 2009 in boek útbringt oer hoe't yoga syn libben feroare hat, beslút hy -as homoseksuele man- foar de twadde kear út de kast te kommen. Hy fertelt syn famylje en oare freonen dat er hiv hat.

Ik hear, sels no noch, de opluchting yn syn stim. Hy beslute it firus te omearmjen, net langer mear te fjochsjen. Want dan soe er dochs belies jaan moatte. Sûnder it dragen fan dit geheim kin er fierder. En fansels holp it dêrby dat der yn de tuskentiid goede medyske behannelingen kamen.

40 jier nei't dit gefaarlike firus de kop opstuts, leit der noch altyd in grut smet op. En as bûtensteanders dat der net opplakke, dan binne it de minsken mei hiv sels wol. Johan seit dat de skamte fan it hawwen fan hiv noch altiten grut is. En ik fyn it slim om dat te hearren. Alle minsken dy't ik de lêste wiken oer dit tema sprutsen ha, wolle net allinnich dat it hiv-firus ferdwynt, mar ek dat de ûnwittendheid oer hiv en aids de wrâld útholpen wurdt.

Fansels soe it better wêze as minsken it firus hielendal net oprinne soenen. Mar as dat wol sa is, dan kinne minsken mei hiv mei tank oan medisinen in relatyf normaal libben liede. Kinne je feilich seks sûnder kondoom ha, kinne je swanger wurde en in bern it boarst jaan.

De libbensles dy't Johan dan ek meijaan wol, is: diel dyn geheim en wês net bang foar ôfwizing. Want libje sûnder geheimen, dat is pas echt libje yn frijens."