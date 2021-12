Provinsje mei deimepopulaasje noch net ôfsjitte, omwenners mismoedich

Yn Ketlik en omkriten binne se der net oer te sprekken dat in oplossing wer langer duorret. "It wurdt gefaarlik", seit Bonne Schokker. Hy is foarsitter fan pleatslik belang Ald- en Nijhoarne. "Elkenien draait mar om de hjitte brij hinne. De provinsje seit wol wat ta, mar komt dat net nei."

"De Schoterlandseweg is no gefaarlik foar fytsers en foar automobilisten, mar der wurdt neat oan dien."

'Laffe bedoening'

It leafst hie Schokker ek net wold dat bisten ôfsketten waarden. "Dêr sitte we ek net op te wachtsjen, mar dit hâldt gjin stân sa." Wat Schokker oanbelanget hie der al lang in oplossing wêze moatten. "It skoot mar op en it skoot mar op. It is in laffe bedoening."

Oant It Hearrenfean ta

Earst komt der dus ûndersyk. "Wy sille ek ûndersykje yn hoefier't it gefolgen hat foar in grutter gebiet as de populaasje grutter wurdt", seit deputearre Fokkinga. "Dan ha je ek kâns dat se oant de bûtenwiken fan It Hearrenfean, Wolvegea of de A7 ta komme, dan is der ek gruttere kâns op skea oan bygelyks lânbougewaaksen."

Neffens Fokkinga duorret it wol efkes foardat alle ûndersiken klear binne. "Ik tink dat je dochs al gau in jier of twa fierder binne. Dat sis ik wol mei in slach om de earm."