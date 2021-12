Koade giel om earste winterstoarm: Piet Paulusma warskôget ferkear

Omrop Fryslân-waarman Piet Paulusma seit dat it hjoed stoarmeftich wurdt, mei in hurde wyn út súdwest oant west. Der binne wynstjitten by yn krêft 8 of 9.

Yn it Waadgebiet kin it in stoarm of swiere stoarm wurde, út it noardwesten wei, yn krêft 9 of 10. Der sitte wynstjitten by oant krêft 11.

Mooglike skea

Neffens Paulusma kin dizze earste winterstoarm oeral skea feroarsaakje, ek by it hûs. Hy warskôget frachtferkear en ferkear mei oanhingers om wach te wêzen en trager te riden.

Yn de jûn wurdt it neffens Paulusma rêstiger, al kin it yn de kustgebieten noch wol hurd waaie, mei kâns op tonger en hagel.