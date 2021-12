'Der Krug an der Wiedau' yn Dútslân yn premjêre: in film yn fiif talen

De premjêre fan 'Der Krug an der Wiedau/Kroen ved Vidaen' wie tiisdeitejûn yn it Noardfryske Naibel (Niebüll). De film spilet yn en om in kroech op de Dútsk-Deenske grins yn it plakje Rosenkranz. Der wurdt in lyk ûntdutsen op it stek oan de grins. De holle is al yn Denemarken, mar de ûnderein noch yn Dútslân en dêrom meie in Dútse en in Deenske resjersjeur tegearre besykje om de misdie op te lossen.

De stamgasten fan de kroech steane lykwols net te springen om it plysjeteam in soad wizer te meitsjen. "Wy binne hjir net yn de DDR", seit de kastlein as him frege wurdt wa't as lêste fuort gie op de jûn fan de moard.

Alle streektalen

De film is in koproduksje fan it Nordfriisk Teooter yn Husum en de Bund Deutsche Nordschleswiger fan de Dútsktalige minderheid yn Denemarken.

Yn de film binne alle talen dy't yn streek praat wurde op natuerlike wize trochinoar te hearren, fertelt regisseur Gary Funck. It giet om it Noardfrysk, Suderjysk (Súd-Jutlânsk), Platdúts, Deensk en Dútsk.