Tweede Kamer kritisch over trage boostercampagne

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet afgelopen week aankondigde. De Kamer is kritisch over de trage voortgang van de boostercampagne. Tot dusver zijn er nog geen 100.000 prikken gezet bij ouderen, het laagste aantal in de Europese Unie. Demissionair minister De Jonge zei dinsdag dat dit er aan het einde van de week 700.000 moeten zijn.

Er heerst ook onvrede over de maatregelen. Zo vindt de PvdA dat de genomen maatregelen niet ver genoeg gaan. Kamerlid Attje Kuiken pleit al weken voor strenger beleid, met een volledige sluiting van horeca en winkels. Volgens haar is dat nodig om niet nog de hele winter met hoge besmettingscijfers en beperkende maatregelen te zitten. En GroenLinks wil weten waarom zelftesten niet gratis beschikbaar zijn, nu premier Rutte van Nederlanders vraagt om vaker zo'n zelftest te doen.