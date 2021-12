Twadde Keamer kritysk oer trage boosterkampanje

De Twadde Keamer debattearret woansdei oer de oanskerpe coronamaatregels dy't it kabinet freed oankundige. De Keamer is ûnder oare kritysk op hoelang't it duorret mei de boosterkampanje yn Nederlân. Oant no ta binne der minder as 100.000 prikken set by âlderein, it leechste oantal yn de Europeeske Uny. Ein dizze wike soenen it der 700.000 wêze moatte, seit demisjonêr minister De Jonge.

Oer de maatregels is der ek ûnfrede. Sa fynt de PvdA dat de maatregels net fier genôch geane. Keamerlid Attje Kuiken wol dat de hoareka en winkels folslein slute, om sa net de hiele winter mei hege besmettingssifers en maatregels te sitten. GrienLinks wol witte wêrom't selstesten net fergees beskikber binne, no't Rutte fan Nederlanners freget om faker sa'n selstest te dwaan.