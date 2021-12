Lanlik 18.588 nije besmettingen | Boosterprik hie diel opnamen foarkomme kinnen

It RIVM denkt dat minder minsken yn it sikehûs opnommen wienen as se earder in boosterprik krigen hienen. Hoefolle opnamen it skeeld hie of oft it better west hie om earder te begjinnen mei ekstra prikken, kin it RIVM net sizze. "Dat weten we niet", sei Jaap van Dissel fan it RIVM yn de Twadde Keamer op fragen fan Fleur Agema fan de PVV.

Ut Israelysk ûndersyk nei it Pfizer-faksin die bliken dat it risiko op in slim sykteferrin nei in booster sa 'n 90 persint leger wie as by minsken dy't mar twa prikken krigen hiene. Van Dissel sei dat ûndersyk te kennen, mar wiisde derop dat de minsken dy't meidiene oan it ûndersyk frij koart yn de gaten hâlden wiene. Hy soe dat "graag veel langer zien".