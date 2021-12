91 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Hast 20.000 besmettingen yn novimber

By minsken boppe de santich jier beskermet it faksin noch foar 84 persint tsjin in sikehûsopname en foar 93 persint tsjin in ic-opname. Dat hat Jaap van Dissel fan it RIVM tsjin de Twadde Keamer sein.

Twa wiken lyn wie de beskerming tsjin opname noch 87 persint, begjin novimber wie it 89 persint. By minsken ûnder de santich nimt de beskerming ek ôf, mar dy is mei 94 persint noch hieltyd heech.