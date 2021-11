Grouster frachtweinsjauffeur fynt út Drinte weinommen wein yn Poalen

Hoe grut is de kâns dat je in út Nederlân weinommen frachtwein yn in Poalsk stedsje weromfine? By transportbedriuw AB Texel Fresh Transport hienen se der miskien ek net al te folle betrouwen yn dat se harren weinommen koeltrailer noch werom sjen soenen.

Kentekens ûnthâlde

Dochs makke it bedriuw de stellerij bekend op social media. Dat hat fertuten dien, want de Facebookpost waard sjoen troch krekt de goeie, Wietse Punter fan Grou.

Punter wurket foar it Jouster bedriuw HDB Logistics. Foar syn wurk wie hy yn Poalen. Punter seach it berjocht fan de stellen wein. "Ik heb wel wat met automerken en kentekens. Ik kan er niks aan doen, maar ik onthoud ze", seit hy tsjin RTV Drenthe.

Twa kear sjen

Doe't Punter yn de buert fan de Poalske stêd Rzepin tanke soe, moast hy efkes yn de eagen wriuwe. "Ik moest even twee keer kijken en daarna nóg een keer, maar daarna wist ik het zeker: dat is een afgekoppelde trailer van AB", seit Punter.

Punter kontrolearre oft it echt om de frachtwein út Drinte gong en skille fluch it bedriuw. "Ze waren dolblij dat de trailer weer was opgedoken en zo is het balletje gaan rollen. En dat alleen maar omdat ik nog mooi even goedkoop wilde tanken in Polen."

Nei kontakt mei de Poalske plysje waard de wein feilichsteld. It bedriuw út Drinte is tige wiis mei de aksje fan Punter. De Grouster frachtweinsjauffeur fynt it moai dat hy helpe koe, want "Dit gaat niet over twee tientjes."