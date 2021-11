Doeksen fart mei oare tsjinstregeling yn ferbân mei hurde wyn

It hichtepunt fan de stoarm wurdt yn de middei ferwachte. Doeksen hat dêrom besletten om de boat fan 11.50 fan Flylân en de boat fan 14.05 fan Harns nei Flylân ta te skrassen. Boppedat sil de boat dy't om 9.05 út Harns nei Flylân ta gean soe, no om 8.45 fuortgean. Jûns sil der in ekstra boat farre. Om 18.00 oere fan Flylân nei Harns en om 20:00 oere fan Harns nei Flylân.