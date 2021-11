Gynekolooch MCL ropt froulju yn ferwachting op har faksinearje te litten

Stekelenburg soe dêrom graach sjen dat froulju yn ferwachting harren faksinearje litte. "Er is altijd de zorg: wat gaat dit voor mij betekenen op de langere termijn. Dat weten we simpelweg niet", jout hy ta.

Fruchtberens

"Daar kan ik wel tegenover zetten dat er een heleboel dingen zijn die we wel weten. Zo weten we vanuit de theorie over hoe zo'n vaccin is samengesteld, geen enkele zorg is over complicaties op langere termijn. En wat nog veel belangrijker is: is dat we weten dat covid voor zwangere vrouwen heel ernstig kan verlopen en dat dat serieuze consequenties voor zwangere vrouwen en de baby's kan hebben", seit Stekelenburg.

It advys jildt ek foar froulju dy't yn ferwachting wurde wolle. "Iets wat speelt, is dat vrouwen zich zorgen maken over vruchtbaarheidsproblemen als gevolg van de covid-19-vaccinatie. Ook daarvoor is geen enkele aanwijzing dat dat zou kunnen spelen."