Tryater bringt grutskalich lokaasjeteäter nei Wergea: Under Wetter

De muzyk is yn hannen fan Sytze Pruiksma, dy't komposysjes skreaun hat foar in ensemble fan één trompettist en seis trombonisten. "Dizze kombinaasje fan muzikanten ferwiist nei de fanfare, de hoempapa dy't gauris om de iisbaan te finen is." Tagelyk kin neffens Tatiana troch de blaasynstruminten de klankleur fan wyn en wetter oproppen wurde.

Keunstofdoek

In gigantysk doek fan keunststof sil yn it dekôr de iisflier symboalisearje moatte. Oan de oare kant sil ek it wetter, en dan benammen de driging fan it opkommende wetter, in grutte rol spylje. Dit byld sil mei help fan moderne ljochteffekten ta stân brocht wurde.

Under Wetter wurdt fan 12 oant en mei 28 maaie en fan 28 juny oant en mei 9 july spile op de iisbaan te Wergea. De tekst is skreaun troch Wessel de Vries. Tuskentroch is de foarstelling fan 10 oant en mei 19 juny te besjen mei Oerol op Skylge.