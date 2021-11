Projekt foar talintûntwikkeling jongerein kin langer troch

In spesjaal projekt foar jongerein dy't net nei skoalle ta geane of dy't gjin wurk hawwe, hat sokke goede resultaten dat it noch twa jier langer troch kin. It giet om MDT (Maatschappelijke Diensttijd), in projekt fan de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, foar jongerein tusken de 16 en 27.